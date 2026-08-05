OGNJEN STOJAKOVIĆ ODUŠEVIO OHRID! Finalista „Hype Zvezda“ zapevao hit Tošeta Proeskog na koncertu Ace Lukasa! (VIDEO)

OGNJEN STOJAKOVIĆ ODUŠEVIO OHRID!
Finalista muzičkog takmičenja „Hype Zvezde” Ognjen Stojaković, bio je specijalni gost na spektakularnom koncertu najveće muzičke zvezde na Balkanu, Ace Lukasa, u Ohridu.
Mladi pevač je svojim moćnim vokalom osvojio publiku, a poseban trenutak večeri bio je kada je izveo veliki hit Tošeta Proeskog „Igra bez granica“. Publika je od prvog tona bila uz njega, pevala u glas i pružila mu ogromnu podršku tokom celog nastupa.
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Nakon izvođenja usledili su gromoglasan aplauz i ovacije, što je još jednom pokazalo da je Ognjen osvojio srca publike i napravio veliki korak na svom muzičkom putu.
Posle velikog uspeha u takmičenju „Hype Zvezde“, gde je pokazao svoj talenat i kvalitet, Stojaković nastavlja da gradi svoju karijeru.
Nastupi na velikim scenama i prilika da deli binu sa najpoznatijim imenima regionalne muzike potvrđuju da je pred njim period velikih izazova i uspeha.
Podsetimo, u razgovoru za Hype televiziju Ognjen je istakao da sa velikim uzbuđenjem iščekuje izlazak na binu i zajednički nastup sa Lukasom, koji za njega predstavlja veliko iskustvo i važan korak u karijeri.
Mladi pevač je otkrio da prvi put boravi u Ohridu. Zbog toga mu je ovaj nastup dodatno poseban, kao i da se raduje susretu sa publikom.
Govoreći o koncertu, priznao je da pred nastupe sa Acom Lukasom uvek postoji pozitivna trema, imajući u vidu da je reč o najvećoj muzičkoj zvezdi na Balkanu. Kako je objasnio, takva odgovornost donosi i želju da opravda očekivanja publike, samog Lukasa i cele Hype produkcije.
Stojaković je otkrio i da je od Ace Lukasa dobio važan savet pred nastupe. Kako je rekao, pevač mu je poručio da bude svoj i da se na sceni predstavi onakav kakav jeste, ističući da mu takvi saveti mnogo znače i predstavljaju dodatni podstrek u daljem radu i razvoju karijere.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
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