PRAZAN KLUB U BUDVI! Tea Tairović pukla kao zvečka, samo 150 ljudi došlo da je sluša (VIDEO)

PRAZAN KLUB U BUDVI!
Tea Tairović doživela je pravi debakl u Budvi!
Tairovićeva je sinoć nastupila u klubu Omnia u Budvi, ali interesovanje publike bilo je izuzetno slabo. U klubu se nalazilo oko 150 ljudi, a video snimci sa njenog propalog nastupa se brzinom svetlosti šire na društvenim mrežama. Kako možemo videti, deo kluba je ostao prazan, dok su prisutni bez većeg entuzijazma pratili nastup.
Pomenuti snimci su izazvali brojne komentare, a mnogi su ovaj nastup okarakterisali kao jedan od najslabije posećenih na crnogorskom primorju ove sezone.
„Potpuni debakl”, „Propala Tea Tairović”, „Fijasko sezone”, „Smorili su se i ovi što su došli”, neki su od komentara na društvenim mrežama.
Kako stvari stoje popularnost Tee Tairović se totalno srozala, što govore nastupi poslednjih meseci koji su sve manje posećeni.
PRAZAN KLUB U BUDVI!
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Zajecaronline/J.V.
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