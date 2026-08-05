OHRID JE PEVAO U JEDAN GLAS! Aca Lukas priredio spektakl za pamćenje pred krcatom publikom!

OHRID JE PEVAO U JEDAN GLAS!

Najveća muzička zvezda na Balkanu, Aca Lukas, sinoć je priredio spektakularan koncert u Ohridu, a publika je od prvog trenutka pokazala koliko je željno iščekivala njegov izlazak na binu.

Nakon neprijatnosti i problema sa aviokompanijom zbog kojih je koncert morao da bude pomeren, Lukas je pokazao maksimalan profesionalizam i poštovanje prema publici.

Iako je situacija bila neplanirana, odmah je krenuo ka Ohridu kako bi održao obećanje i nastupio pred fanovima koji su ga sa nestrpljenjem čekali.

OHRID JE PEVAO U JEDAN GLAS!

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Uprkos promeni termina, publika nije izostala. Prostor je potpuno ispunjen, nema gde ni igla da padne. Atmosfera je od samog početka dovedena do usijanja. Kada je najveća muzička zvezda na Balkanu izašla na scenu, usledio je pravi delirijum. Publika u glas peva legendarne hitove koji su obeležili Lukasovu karijeru, dok se energija sa bine prenosi na hiljade okupljenih fanova.

Poseban uvod u spektakl priredio je David Grujevski, pobednik prve sezone „Hype Zvezda“, koji je svojim nastupom zagrejao atmosferu pred izlazak Ace Lukasa.

Još jednom je potvrđeno da Aca Lukas pripada samom vrhu regionalne muzičke scene. Ohrid je večeras dobio koncert koji će se dugo prepričavati.

Profesionalizam, odnos prema publici i prepoznatljiva energija pokazali su zašto njegovi nastupi godinama važe za najtraženije i najbolje muzičke spektakle u regionu.

Zajecaronline/J.V.

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