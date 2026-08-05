VELIKO IZNENAĐENJE U OHRIDU! Finalistkinja „Hype Zvezda“ zapevala sa Acom Lukasom, publika ostala bez daha! (VIDEO)

VELIKO IZNENAĐENJE U OHRIDU!

Sinoć je u Ohridu održana noć za pamćenje, a glavna zvezda večeri bio je najveća muzička zvezda na Balkanu, Aca Lukas.

Iako je nastup bio odložen zbog nepredviđenih okolnosti, publika nije odustala od dugo očekivane večeri sa neprikosnovenim kraljem najboljeg provoda, a kada se Lukas pojavio na sceni usledili su gromoglasan aplauz, ovacije i neverovatna energija.

Međutim, jedno od velikih iznenađenja večeri bilo je pojavljivanje mlade pevačice Slobodanke Taneve, koja se pridružila Lukasu na bini.

Trećeplasirana takmičarka najgledanijeg muzičkog spektakla „Hype Zvezde“ dobila je priliku da zapeva pred hiljadama posetilaca, a njen izlazak na scenu izazvao je oduševljenje publike.

Slobodanka je još jednom pokazala zbog čega važi za jedno od najperspektivnijih mladih muzičkih imena u regionu. Nastup rame uz rame sa najvećom muzičkom zvezdom na Balkanu predstavlja još jednu značajnu potvrdu njenog talenta i muzičkog puta. Publika je sa velikim oduševljenjem pratila njihov zajednički nastup.

VELIKO IZNENAĐENJE U OHRIDU!

Aca je još jednom dokazao zašto je godinama neprikosnoven na muzičkoj sceni i zašto ga publika širom regiona obožava.

Iako su problemi sa putovanjem prethodnog dana odložili koncert, ništa nije moglo da spreči najveću muzičku zvezdu na Balkanu da ispoštuje svoju publiku i napravi pravi spektakl.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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