POKRENUTA PETICIJA PROTIV KONCERTA DINA MERLINA! Traži se hitno otkazivanje koncerta u Kraljevu (VIDEO)

POKRENUTA PETICIJA PROTIV KONCERTA DINA MERLINA!

Predsednik pokreta “Levijatan” Pavle Bihali privukao je pažnju javnosti nakon što je putem društvenih mreža uputio apel nadležnim institucijama da otkažu koncert Dina Merlina, koji je zakazan za 5. septembar u Kraljevu.

U video-obraćanju objavljenom na Instagramu, Bihali je istakao da smatra da su se stekli svi uslovi da se ovaj događaj proglasi skupom visokog rizika.

– Mislim da je došlo vreme, s obzirom na to da je TikTok postao medij jači od bilo koje televizije i da ga koriste svi – od predsednika, advokata, javnih ličnosti i medija do ljudi iz podzemlja. Mislim da je ovo idealna platforma da pozovemo državu Republiku Srbiju na sledeći korak. Po mom mišljenju, stvorili su se svi uslovi da se koncert Dina Merlina u Kraljevu 5. septembra proglasi javnim događajem visokog rizika i da se otkaže – rekao je Bihali.

foto: Hype tv

POKRENUTA PETICIJA PROTIV KONCERTA DINA MERLINA!

On je dodao da je, kako tvrdi, veliki broj građana, kao i predstavnici boračkih udruženja iz Kraljeva i okoline, izrazio protivljenje održavanju koncerta.

– S obzirom na veliki broj ljudi koji su se javili, na veliki odziv kako boračkih udruženja, tako i udruženja građana, ne samo iz Kraljeva već i iz okoline, apsolutno mislim da postoje svi uslovi da se koncert otkaže. U to ime apelujem na vrh države da to i uradi i očekujem da se to desi. Naravno, živela Srbija – poručio je Bihali.

Zajecaronline/J.V.

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