Đurić razgovorao sa ministarkom spoljnih poslova Rumunije o aktuelnoj situaciji na Dunavu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je telefonom sa ministarkom spoljnih poslova Rumunije Oanom Coju. Razgovarali su o aktuelnoj situaciji na Dunavu izazvanoj izuzetno niskim vodostajem i mogućnostima za koordinisano delovanje dveju država u cilju ublažavanja posledica po plovidbu, privredu i funkcionisanje rečnog saobraćaja.

Đurić i Coju istakli su značaj bliske saradnje nadležnih institucija Srbije i Rumunije u praćenju situacije i preduzimanju mera koje će doprineti očuvanju bezbednosti plovidbe i nesmetanom funkcionisanju saobraćaja na Dunavu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, u nastavku razgovora potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Srbije i Rumunije, kao i obostrana posvećenost njihovom daljem unapređenju kroz intenzivan politički dijalog i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

Ministri su, takođe, razmotrili i mogućnosti za ponovno uspostavljanje prekogranične železničke veze između Srbije i Rumunije.

Zajecaronline/N.S.

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