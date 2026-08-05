NIŠ POSTAJE CENTAR SVETSKE HIRURGIJE: Više od 500 stručnjaka stiže u Srbiju na 12. godišnji sastanak Udruženja neurohirurga

NIŠ POSTAJE CENTAR SVETSKE HIRURGIJE!

U organizaciji Udruženja neurohirurga Srbije, od 10. do 13. septembra 2026. godine, u Naučnotehnološkom parku Niš, biće održan 12. Godišnji sastanak Udruženja neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Neuroonkologija 2026 – Misli globalno, deluj lokalno: Izazovi i rešenja“. Skup se organizuje u saradnji sa Španskim udruženjem neurohirurga (SENEC), Međunarodnom akademijom za neurohiruršku anatomiju (IANA), Odborom mladih neurohirurga Evropske asocijacije neurohirurških društava (EANS Young Neurosurgeons’ Committee) i Udruženjem neurohirurga jugoistočne Evrope (SeENS).

Kao i svake godine, podršku organizaciji ovog značajnog skupa su dali Predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i premijer, prof. dr Đuro Macut, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i ministar, prof. dr Zlatibor Lončar, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i ministar, akademik Bela Balint, Grad Niš i gradonačelnik, gospodin Dragoslav Pavlović i ostale relevantne institucije Republike Srbije.

Ovogodišnji međunarodni skup predstavlja jedan od najznačajnijih naučno-stručnih događaja u oblasti neurohirurgije u međunarodnoj stručnoj i naučnoj zajednici u Evropi i svetu, posebno u region, sa fokusom na savremene pristupe dijagnostici i lečenju tumora mozga i kičmene moždine.

NIŠ POSTAJE CENTAR SVETSKE HIRURGIJE!

Tokom četiri dana biće organizovana predavanja, panel diskusije, specijalne sesije, praktične radionice i naučne prezentacije posvećene najnovijim dostignućima u neuroonkologiji. Glavne teme naučnog programa obuhvataju savremeno hirurško lečenje primarnih tumora mozga, molekularnu, radiohiruršku i sistemsku neuroonkologiju, multimodalni pristup visokogradusnim gliomima, lečenje moždanih metastaza, hirurgiju baze lobanje, pedijatrijsku neuroonkologiju, tumore kičme i perifernih nerava, napredne tehnike neuroimidžinga, neuronavigacije i funkcionalnog mapiranja, kao i primenu veštačke inteligencije u neurohirurškoj edukaciji.

Svečano otvaranje biće održano 11. septembra 2026. godine, u Naučno-tehnološkom parku Niš, sa početkom u 14.30 časova.

Domaćin skupa je Udruženje neurohirurga Srbije, ko-predsednici skupa su prof. dr Vesna Nikolov i prof. dr Aleksandar Kostić. Dok su počasni predsednici skupa prof. dr Lukas Rasulić i prof. dr Ioan Stefan Florian. Na skupu će učestvovati više od 130 predavača iz preko 30 zemalja sveta, među kojima su najistaknutija imena evropske i svetske neurohirurgije, predstavnici vodećih univerzitetskih centara, predsednici i predstavnici međunarodnih stručnih udruženja, kao i brojni domaći stručnjaci. Očekuje se više od 500 učesnika iz Srbije, regiona i sveta. Ovaj međunarodni naučni skup doprineće razmeni najnovijih znanja i iskustava, unapređenju međunarodne saradnje i razvoju savremenih standarda u lečenju pacijenata sa tumorima centralnog i perifernog nervnog sistema. Poseban cilj skupa je povezivanje vodećih svetskih stručnjaka sa lekarima iz regiona. Kako bi se najnovija naučna dostignuća što brže prenela u svakodnevnu kliničku praksu i unapredio kvalitet lečenja pacijenata.

Zajecaronline/J.V.

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