U luci Marsej zaplenjeno više od 51.000 plišanih igračaka opasnih po zdravlje

U francuskoj luci Marsej pripadnici carinske službe su od početka ovoga leta zaplenili su više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje dece poreklom iz Kine namenjenih francuskom tržištu, preneli su danas francuski mediji navodeći da zaplenjene igračke ne ispunjavaju evropske standarde.
Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu decu ili zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostataka u izradi, prenosi Figaro.
“Uvoznici obično počinju pripreme za božićne praznike još tokom leta kako bi osigurali popunjenost polica u prodavnicama i ispunili projektovanu potražnju. Tada dolazi do povećanja prometa igračaka kroz Luku Marsej, a samim tim i do učestalijih carisnkih kontrola. Njihov bezopasan izgled može prikriti prisustvo opasnih materija ili nedostataka u izradi koji bi mogli da ugroze decu”, navodi se u saopštenju carisnek službe.
Zaplenjeno je 5.800 lutaka sa kancerogenim, mutagenim i reprotoksičnim hemikalijama koje su bile dva do četiri puta veće od maksimalno dozvoljenih granica.
Zaplenjeno je i 25.973 komada bižuterije, prvenstveno ogrlica i narukvica, sa nedozvoljenim nivoom toksičnih teških metala, poput nikla i olova, koji su premašivali propisane granice.
“Uutvrđeno je da ukupno 51.368 proizvoda ne ispunjava bezbednosne zahteve. Predviđeno je da oni budu uskoro uništeni”, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
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