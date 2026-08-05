Za mirniji san, ove četiri stvari odmah izbacite iz spavaće sobe

UREĐENJE SPAVAĆE SOBE MOŽE UTICATI NA RASPOLOŽENJE, NIVO STRESA I KVALITET ODMORA

Stručnjaci za enterijer sve češće ističu da spavaća soba treba da bude uređena tako da podstiče osećaj mira, udobnosti i opuštanja. Međutim, mnogi nesvesno pretvaraju spavaću sobu u kancelariju, ostavu ili prostor za odlaganje svega što nema svoje mesto u ostatku doma.

Za mirniji san, ove četiri stvari odmah izbacite iz spavaće sobe

Nered

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje odeće na stolici, fotelji ili podu. Iako se čini bezazleno, gomilanje garderobe stvara utisak nereda i vizuelno opterećuje prostor, zbog čega spavaća soba gubi svoju osnovnu funkciju – da bude mesto za odmor. Stručnjaci savetuju da garderobu odmah vratite u ormar ili odložite u korpu za veš. Uredan prostor deluje smirujuće, lakše se održava, ujedno doprinosi i prijatnijem osećaju kada legnete da spavate ili se ujutru probudite.

Televizor

Ovaj uređaj se često nalazi u spavaćim sobama, ali stručnjaci za enterijer i zdrav san upozoravaju da televizor može narušiti atmosferu namenjenu odmoru. Svetlost ekrana i potreba da se prati program mogu otežati stvaranje mirne rutine pred odlazak u krevet.

Kancelarijska oprema

Laptop, štampač, fascikle, kablovi i drugi poslovni rekviziti lako mogu učiniti da spavaća soba više liči na kancelariju nego na prostor za odmor. Kada posao ostane u istoj prostoriji u kojoj spavate, mnogo je teže napraviti jasnu granicu između poslovnog i privatnog vremena. Ukoliko nemate posebnu radnu sobu, stručnjaci preporučuju da radni kutak bude što diskretniji i jednostavniji. Nakon završetka posla, računar i dokumentaciju sklonite iz vidokruga kako biste lakše usporili i opustili se.

Previše dekoracije

Otvorene police često izgledaju lepo na fotografijama, ali u svakodnevnom životu lako postanu mesto na kojem se gomilaju knjige, sitnice, kozmetika i razni ukrasi. Zbog toga prostor može delovati pretrpano i neuredno, čak i kada je sve uredno složeno. Dizajneri preporučuju da na policama ostane samo nekoliko pažljivo odabranih dekorativnih predmeta ili biljaka koje prostoru daju toplinu, ali ne stvaraju osećaj haosa. Minimalizam je, kada je reč o spavaćoj sobi, često najbolje rešenje.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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