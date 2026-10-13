Velike vesti za Zaječar: Vučić najavio dolazak vojne industrije, nova radna mesta i ogromna ulaganja

Velike vesti za Zaječar:

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić najavio je večeras u Zaječaru da će vojna industrija stići u ovaj grad, gde će se u prostoru nekadašnje fabrike „Timočanka“ sklapati oklopna vozila „Lazar 3“ konfiguracije 8×8.

– Ovde u Zaječaru, u prostoru nekadašnje „Timočanke“, sklapaće se „Lazar 3“, naša vojna vozila sa pogonom 8×8. Mislimo da tek počinjemo da dovodimo vojnu industriju u Zaječar i da time značajno ojačamo industrijske kapacitete grada – rekao je Vučić na predizbornom skupu.

Najavio je i da ovih dana počinje zapošljavanje prvih 50 radnika u kompaniji „Jugoimport SDPR“, dok će u naredna tri meseca broj zaposlenih preći 100.

Pored toga, Vučić je predstavio novi program za istok Srbije i obećao velika ulaganja. Istakao je da će samo u Zaječaru biti uloženo više od 60 miliona evra u Dom zdravlja i ginekološko-porodiljski deo bolnice, koji moraju biti potpuno novi. Realizacija ovih projekata počinje sledeće godine, a sve treba da bude završeno najkasnije za dve godine.

Najavio je i izgradnju srednjoškolskog centra vrednog oko 30 miliona evra.

– I taj novac ćemo pronaći, jer sam rekao da će za zdravstvo, naše škole i vrtiće biti dovoljno sredstava. Sve ćemo morati da rešimo u naredne četiri godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije – poručio je Vučić.

Dodao je da je svestan da to nije dovoljno i da Zaječaru trebaju nove fabrike. Ukoliko ne bude privatnih investitora, država će dovesti još jednu državnu fabriku kako bi se zaustavilo iseljavanje iz Zaječara i celog Timočkog okruga.

Vučić je govorio i o infrastrukturnim projektima. Radovi su počeli na putu u Šljivaru, deonica od Zlota do Podgorca (12 kilometara) biće asfaltirana, a put Bor–Selište je već završen. Očekuje se da do aprila bude završena rekonstrukcija puta Zaječar–Lubnica–Planinica–Boljevac, kao i obnova starog puta između Boljevca i Zaječara.

Posebno je najavio visoke subvencije za prehrambeno-prerađivačku industriju na istoku Srbije – 70 do 75 odsto, umesto uobičajenih 50. Cilj je da se omogući prerada viškova voća (trešnje, višnje, šljive i drugog) i otvaranje prerađivačkih pogona. Mere se odnose na Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanju i opštine Borskog okruga.

Vučić je naglasio da želi da Zaječar ima budućnost i da se ljudi više ne iseljavaju iz grada i Timočkog kraja.

Izvor: Tanjug / 24sedam