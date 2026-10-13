Društvo Izdvajamo Vesti

Velika akcija MUP-a: Sankcionisano 3.046 vozača i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica

13.10.2026.
Foto: pixabay
Velika akcija MUP-a: Sankcionisano 3.046 vozača i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, pod nazivom “Fokus na putu” sankcionisali su 3.046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza. Pored navedenih prekršaja, otkriveno je još oko 8.000 drugih prekršaja.
Akcija je sprovedena od 5. do 11. oktobra u 34 evropske zemlje članice ROADPOL. Tokov ove akcije saobraćaj je kontrolisan na više od 6.300 kontrolnih tačaka širom zemlje.
Iz MUP-a posebno skreću pažnju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode od četiri do 20 puta. Pa će u cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja na putevima i u nastavku godine biti preduzimane mere pojačane kontrole u cilju otkrivanja i sankcionisanja pomenutih prekršaja.
Zajecaronline/MUP/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa,  prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

Preporučujemo:

Dodaj komentar