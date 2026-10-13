Velika akcija MUP-a: Sankcionisano 3.046 vozača i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, pod nazivom “Fokus na putu” sankcionisali su 3.046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza. Pored navedenih prekršaja, otkriveno je još oko 8.000 drugih prekršaja.

Akcija je sprovedena od 5. do 11. oktobra u 34 evropske zemlje članice ROADPOL. Tokov ove akcije saobraćaj je kontrolisan na više od 6.300 kontrolnih tačaka širom zemlje.

Iz MUP-a posebno skreću pažnju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode od četiri do 20 puta. Pa će u cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja na putevima i u nastavku godine biti preduzimane mere pojačane kontrole u cilju otkrivanja i sankcionisanja pomenutih prekršaja.