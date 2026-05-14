Večeras je drugo polufinale Evrovizije, a ove dve zemlje su apsolutni favoriti!

Večeras će se održati drugo polufinale 70. Evrovizije, u kom će još deset zemalja otići u veliko finale.

Od večerašnjih predstavnika, dve zemlje važe za favorite, a kladionice im predviđaju gotovo siguran prolazak dalje – Danska i Australija.

Nakon što su predstavnici Srbije, grupa Lavina, prekjuče obezbedili prolazak u finale, večeras ćemo saznati koje još takmičare ćemo gledati i u finalnoj večeri.

Od naših komšija danas nastupaju Bugarska, Rumunija i Albanija.

Večeras je ovo redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026:

Bugarska: Dara – Bangaranga



Azerbejdžan: Jiva – Just Go

Rumunija: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature

Češka: Daniel Zizka – Crossroads

Jermenija: Simón – Paloma Rumba

Švajcarska: Veronica Fusaro – Alice

Kipar: Antigoni – Jalla

Letonija: Atvara – Ēnā

Danska: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

Australija: Delta Goodrem – Eclipse

Ukrajina: Leléka – Ridnym

Albanija: Alis – Nân

Malta: Aidan – Bella

Norveška: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

Zajecaronline/J.V.

