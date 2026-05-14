Večeras je drugo polufinale Evrovizije, a ove dve zemlje su apsolutni favoriti!

Večeras će se održati drugo polufinale 70. Evrovizije, u kom će još deset zemalja otići u veliko finale.
Od večerašnjih predstavnika, dve zemlje važe za favorite, a kladionice im predviđaju gotovo siguran prolazak dalje – Danska i Australija.
Nakon što su predstavnici Srbije, grupa Lavina, prekjuče obezbedili prolazak u finale, večeras ćemo saznati koje još takmičare ćemo gledati i u finalnoj večeri.
Od naših komšija danas nastupaju Bugarska, Rumunija i Albanija.
Večeras je ovo redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026:
Bugarska: Dara – Bangaranga
Azerbejdžan: Jiva – Just Go
Rumunija: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature
Češka: Daniel Zizka – Crossroads
Jermenija: Simón – Paloma Rumba
Švajcarska: Veronica Fusaro – Alice
Kipar: Antigoni – Jalla
Letonija: Atvara – Ēnā
Danska: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
Australija: Delta Goodrem – Eclipse
Ukrajina: Leléka – Ridnym
Albanija: Alis – Nân
Malta: Aidan – Bella
Norveška: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar