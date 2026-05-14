Železnicki saobraćaj na brzoj pruzi Nov Sad – Subotica ponovo se odvija projektovanom brzinom do 200 kilometara na sat, jer su stručne službe Infrastrukture železnica Srbije završile popravku i zamenu optičkih kablova, koji su bili uništeni i ukradeni na području železničkog čvora u Vrbasu.
Kako je saopštilo preduzeće Infrastruktura železnica Srbije, pre sedam dana na području železničkog čvora u Vrbasu uništena su i ukradena tri optička kabla ukupne dužine preko sto metara.
Precizira se da je prekid optičkog kabla tada izazvao smetnje u radu signalno-sigurnosnih uređaja na deonici između Novog Sada i Subotice, ali i kašnjenje “Soko” vozova na brzoj pruzi Beograd – Subotica.
Železnički saobraćaj između Novog Sada i Subotice ponovo maksimalnom brzinom
“Zahvaljujući najsavremenijoj opremi i sistemu za bezbednost saobraćaja ETCS-2, koji su ugrađeni na brzoj pruzi, uprkos krađi kablova vozovi su saobraćali bezbedno i nesmetano“, naglašava se u saopštenju.
Infrastruktura železnice Srbije upozorila je da se krađama i uništavanjem delova i opreme na železnickoj infrastrukturi, a posebno kada je reč o brzoj pruzi i vozovima koji saobraćaju 200 km/sat, ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne.
Zajecaronline/J.V.
