Železnicki saobraćaj na brzoj pruzi Nov Sad – Subotica ponovo se odvija projektovanom brzinom do 200 kilometara na sat, jer su stručne službe Infrastrukture železnica Srbije završile popravku i zamenu optičkih kablova, koji su bili uništeni i ukradeni na području železničkog čvora u Vrbasu.

Kako je saopštilo preduzeće Infrastruktura železnica Srbije, pre sedam dana na području železničkog čvora u Vrbasu uništena su i ukradena tri optička kabla ukupne dužine preko sto metara.

Precizira se da je prekid optičkog kabla tada izazvao smetnje u radu signalno-sigurnosnih uređaja na deonici između Novog Sada i Subotice, ali i kašnjenje “Soko” vozova na brzoj pruzi Beograd – Subotica.

Železnički saobraćaj između Novog Sada i Subotice ponovo maksimalnom brzinom

“Zahvaljujući najsavremenijoj opremi i sistemu za bezbednost saobraćaja ETCS-2, koji su ugrađeni na brzoj pruzi, uprkos krađi kablova vozovi su saobraćali bezbedno i nesmetano“, naglašava se u saopštenju.

Infrastruktura železnice Srbije upozorila je da se krađama i uništavanjem delova i opreme na železnickoj infrastrukturi, a posebno kada je reč o brzoj pruzi i vozovima koji saobraćaju 200 km/sat, ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure