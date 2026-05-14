Dara: Volela bih da u finalu Evrovizije bude što više predstavnika Balkana

Bugarska predstavnica na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije 2026. u Beču, Dara (Darina Nikolajeva Jotova), izjavila je danas da bi volela da u finalu bude što više predstavnika Balkana.

Dara je naglasila da je veoma uzbuđena što otvara drugo polufinalno veče pesmom “Bangaranga”, kao i da je publika u Bečkoj gradskoj dvorani neverovatna.

“Veoma sam dobra u prenošenju energije na publiku, pa mislim da će, kada počnemo, svi postajati sve radosniji”, rekla je Dara povodom nastupa.

Kako je navela, tokom proba je osetila veliku podršku publike.

“Mogla sam da čujem kako aplaudiraju i podržavaju me, što je odlično i daje mi veliki podsticaj”, kazala je bugarska predstavnica.

Govoreći o prvom polufinalu, Dara je rekla da nije uspela mnogo da prati nastupe zbog obaveza, ali da se već sprijateljila sa članovima srpske grupe Lavina.

“Momci, mnogo vas volim. Povezujemo se svaki put kad se vidimo. Razumemo se veoma lako”, rekla je ona.

Dodala je da bi volela da u finalu vidi što više predstavnika sa Balkana.

“Volela bih da ta balkanska energija bude svuda oko nas, bilo bi neverovatno. Grčka, Bugarska, Kipar, Srbija, Rumunija, Hrvatska… Ujedinjeni Balkan“, istakla je Dara.

