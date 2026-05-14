Viz Er obnavlja letove do i iz Tel Aviva od 28. maja

Mađarski niskobudžetni avioprevoznik Viz Er nastaviće letove do i od aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu počev od 28. maja, saopštio je glavni komercijalni direktor kompanije Ijan Malin.
“Kao pouzdana evropska avio-kompanija i vodeća niskobudžetna avio-kompanija u Izraelu, uzbuđeni smo što možemo da potvrdimo naš povratak u Tel Aviv. Bezbednost naših putnika i posade ostaje naš glavni prioritet. Zauzeli smo oprezan i odmeren pristup ovoj odluci”, navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.
Kako kompanija navodi, odluka je usledila nakon što je Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) u utorak ublažila preporuke o letenju u izraelskom vazdušnom prostoru.
“Avio-kompanija će i dalje pažljivo pratiti razvoj događaja i ostaje u redovnom kontaktu sa agencijama za bezbednost vazduhoplovstva, bezbednosnim organima i vladinim telima”, dodaje se u saopštenju.
Viz Er je obustavio letove nakon što je izraelski vazdušni prostor zatvoren za strane avio-kompanije 28. februara kada je počeo američki-izraelski rat protiv Irana.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar