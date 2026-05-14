Viz Er obnavlja letove do i iz Tel Aviva od 28. maja

Mađarski niskobudžetni avioprevoznik Viz Er nastaviće letove do i od aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu počev od 28. maja, saopštio je glavni komercijalni direktor kompanije Ijan Malin.

“Kao pouzdana evropska avio-kompanija i vodeća niskobudžetna avio-kompanija u Izraelu, uzbuđeni smo što možemo da potvrdimo naš povratak u Tel Aviv. Bezbednost naših putnika i posade ostaje naš glavni prioritet. Zauzeli smo oprezan i odmeren pristup ovoj odluci”, navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Kako kompanija navodi, odluka je usledila nakon što je Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) u utorak ublažila preporuke o letenju u izraelskom vazdušnom prostoru.

“Avio-kompanija će i dalje pažljivo pratiti razvoj događaja i ostaje u redovnom kontaktu sa agencijama za bezbednost vazduhoplovstva, bezbednosnim organima i vladinim telima”, dodaje se u saopštenju.

Viz Er je obustavio letove nakon što je izraelski vazdušni prostor zatvoren za strane avio-kompanije 28. februara kada je počeo američki-izraelski rat protiv Irana.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure