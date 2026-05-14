Mladi srpski vizionar i naslednik Hype imperije: Aleksej Mirković se pojavio na 79. Kanskom festivalu 2026.

Sa samo 24 godine, ovaj dinamični naslednik jedne od najuspešnijih produkcijskih kuća na Balkanu predstavio je Hype Production na najprestižnijoj svetskoj filmskoj pozornici sa stilom, elegancijom i vizijom koja spaja beogradski duh sa globalnim ambicijama.

Obrazovanje i vizija svetskog kalibra

Rođen 19. marta 2002. godine u Beogradu, Aleksej je diplomirao međunarodni menadžment na prestižnom fakultetu “Geneva Business School” u Švajcarskoj.

Tokom studija u srcu Evrope stekao je duboko znanje iz međunarodnog biznisa, strateškog menadžmenta, finansija i globalnih trendova u kreativnim industrijama.

Ovo vrhunsko obrazovanje omogućilo mu je da Hype Production posmatra ne samo kao regionalnog lidera, već kao kompaniju spremnu za evropsko i svetsko tržište.

Lider nove generacije

Sa zvanjem “Deputy CEO” i suvlasnika Hype Production i Hype televizije, Aleksej aktivno oblikuje budućnost porodične imperije.

Kao izvršni producent potpisao je uspešne projekte, a ujedno je booking manager za velike izvođače, član žirija “Hype Zvezda” i ključna figura u strateškom širenju kompanije.

Njegovi napori doprineli su i nedavnom dobijanju trajne dozvole za emitovanje Hype Cinema širom Evropske unije.

