SPOJ LEPOTE, VRHUNSKOG OBRAZOVANJA I NEPOKOLEBLJIVOG PROFESIONALIZMA! Jelena Mirković zablistala na crvenom tepihu Kanskog festivala!

Jelena Mirković zablistala na crvenom tepihu Kanskog festivala!

Tokom 79. Filmskog festivala u Kanu, Jelena Mirković boravila je na Azurnoj obali kao predstavnica srpske produkcijske scene.

Njen boravak bio je deo aktivnosti usmerenih na umrežavanje, predstavljanje regionalnih projekata i istraživanje mogućnosti za međunarodne koprodukcije.

Jelena Mirković, podsetimo, diplomirala je na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Tokom studija stekla je teorijsko i praktično znanje iz oblasti menadžmenta, medija i preduzetništva, što joj je poslužilo kao temelj za dalji razvoj u kreativnoj industriji. Nakon fakulteta aktivno se uključila u porodični biznis, ali je brzo krenula i sopstvenim putem.

Kao osnivačica i CEO RealVibe Studio produkcije, Jelena vodi kompaniju specijalizovanu za video produkciju, snimanje muzičkih spotova, reklamni sadržaj, organizaciju događaja i PR usluge.

Studio je poznat po visokim produkcijskim standardima i inovativnim rešenjima, a nedavno je otvoren novi, moderno opremljeni prostor u Beogradu koji omogućava snimanje na profesionalnom nivou (podcasti, spotovi, reklame).

Jelena je aktivno uključena i u projekte “Hype Production”, gde radi kao producentkinja na serijama i drugim projektima, kombinujući porodično iskustvo sa sopstvenim pristupom.

U Kanu je fokus stavila upravo na poslovni deo festivala: susrete sa producentima, rediteljima i distributerima, razgovore o budućim projektima i predstavljanje kapaciteta “RealVibe Studio” produkcije na međunarodnom tržištu.

Njen pristup je praktičan i usmeren na razvoj: povezivanje domaće scene sa globalnim trendovima, unapređenje kvaliteta regionalnog sadržaja i traženje novih partnerstava.

Ona predstavlja novu generaciju srpskih producenata: obrazovanih, praktičnih i orijentisanih ka kontinuiranom usavršavanju i rastu industrije.

Njen boravak u Kanu bio je još jedan korak u tom pravcu.

