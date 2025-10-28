Vašero se plasirao u drugo kolo mastersa u Parizu!

Za Valentina Vašeroa su mnogi po prvi put čuli tek nedavno kada je osvojio titulu u Šangaju. Da taj rezultat nije bio slučajnost potvrđuje igra u Parizu, pošto je na startu turnira deklasirao Jiržija Lehečku 6:1, 6:3 za manje od jednog sata igre.

Prvi set protekao je u potpunoj dominaciji igrača iz Monte Karla i 18. reketu sveta je prepustio tek jedan gem.

U drugom setu je Lehečka pružio nešto jači otpor, ali je to bilo dovoljno tek za dva gema, pa je Vašero upisao ubedljiv trijumf.

Vašero će u narednom kolu igrati protiv Artura Riderkneša kog je nedavno savladao upravo u finalu Šangaja.

Zajecaronline/sport.alo/N.B.

