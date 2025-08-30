Vaša terasa može zadržati letnji šarm: U septembru zasadite ova 3 prelepa jesenja cveta

Zvezdan

Ova višegodišnja biljka formira guste, male žbunove i najčešće se pojavljuje u nežnim nijansama ružičaste i ljubičaste boje.

Sa čak 170 različitih vrsta zvezdana na izbor, lako ćete pronaći onu koja vam najviše odgovara. Zahvaljujući minimalnim zahtevima za negu, zvezdan je savršen pratilac za jesenje dane.

Japanska anemona

Ova elegantna biljka unosi dašak profinjenosti u jesenji vrt ili na terasu. Njene nežne, beličasto-roze cvetove krase tamni prašnici, a cveta u periodu od kasnog leta do kasne jeseni.

Japanska anemona uspeva i u hladnijim uslovima, pa je idealna za unošenje boje i života u jesenje dane, piše Informer.

Zajecaronline/Najzena.alo/Informer/N.B

