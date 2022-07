Vantelesna oplodnja o trošku države za žene do 45 godina

Vlada Srbije usvojila je izmenjenu Uredbu o planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu, kojom će biti omogućena vantelesna oplodnja ženama starosti do 45 godina, umesto do 43, kao što je bilo do sada, saopšteno je iz Vlade.

Ovom odlukom Vlada je, kako se dodaje, omogućila većem broju žena, u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, da putem veštačke oplodnje finansirane iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobiju prvo ili drugo dete do 45 godine starosti.

„Polazeći od potrebe da se omogući što širi obuhvat žena kod kojih postoje medicinski uslovi da se na jedan od navedenih načina (stimulisani postupci biomedicinski potpomognutog oplođenja i krioembriotransfera) ostvare kao majke, a porodice dobiju dete ili decu, bilo je neophodno izmeniti Plan zdravstvene zaštite u tom delu. Ovim rešenjem ostvaruje se i jedan od zadataka populacione politike – rešavanje problema neplodnosti u Republici Srbiji“, ističe se u saopštenju.

Ova uredba važi od danas.

Podsetimo, iako je Republički fond za zdravstveno osiguranje ranije doneo odluku i podigao starosnu granicu za vantelesnu oplodnju na 45 godina života u odnosu na dosadašnje 43, ta odluka nije bila stupila na snagu. To je bio razlog zbog kog je 44-godišnja Jadranka Sekerić podnela zahtev Vladi Srbije, predsedniku Srbije i nadležnom ministarstvu da hitno stave na snagu novi Pravilnik RFZO.

Predsednica udruženja „Šansa za roditeljstvo“ Dragana Krstić rekla je u sredu, gostujući u Novom danu N1 da je, nakon što je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) još u martu povećao starosnu granicu za vantelesnu oplodnju o trošku fonda sa 43 na 45 godina, to bila povoljna vest za mnogo parova, koja je donela mnogo nade, ali da se ništa zvanično nije desilo. „Svakodnevno nas pozivaju žene, čekaju samo da se brojka pomeri. Pisali smo RFZO i Ministarstvu zdravlja, ni mi ne znamo zašto je zapelo, nadam se da će se to usvojiti, ogroman je broj ljudi koji to čeka“, navela je tada Krstić.

izvor: n1info.com