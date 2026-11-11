V. d. urednik Informativnog programa RTS-a otkrio da Vukašin Katić nije prošao konkurs RTS-a: “Ugovor je potpisao sa Manjom Grčić”

Vršilac dužnosti urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije Borivoje Uskoković izjavio je danas za FoNet da, prema informacijama sa kojima raspolaže, Vukašin Katić nije prošao javni poziv RTS-a za nova lica.

Poslednjih dana novi reporter Javnog servisa Vukašin Katić našao se u centru pažnje nakon što je pevačica Jelena Karleuša objavila na mrežama svoju prepisku sa Manjom Grčić, nekadašnjom direktorkom Javnog servisa, u kojoj ju je zamolila da zaposli Katića.

Uskoković je naveo da je ugovor sa Katićem potpisala nekadašnja direktorka Manja Grčić 25. oktobra, što ga je iznenadilo. Poznato je da je RTS nedavno raspisao javni poziv za nova lica, ali prema njegovim saznanjima, taj kandidat nije prošao javni poziv.

„Zahtevao sam da naše službe nađu zakonski osnov, da sve bude legalno, da nas sutra neko ne bi tužio“, rekao je Uskoković.

Na zvaničnom spisku novih imena nakon tri kruga selekcije (od 1.382 kandidata) nema Vukašina Katića, iako je on na mreži X naveo da je posao na RTS-u dobio pošteno.

Zajecaronline/Direktno/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.