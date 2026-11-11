Više javno tužilaštvo u Beogradu: Nema zakonskog roka za izuzeće u slučaju Milenijum tima, odlučićemo u najkraćem roku

Više javno tužilaštvo u Beogradu odgovorilo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu i poručilo da ne postoji zakonski rok za odlučivanje o zahtevu za izuzeće, ali da će odlučiti u najkraćem roku povodom zahteva za izuzeće tužioca u slučaju Milenijum tima.

Reakcija je usledila nakon što je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da će VJT odlučivati o zahtevima za izuzeće postupajućeg javnog tužioca i glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u slučaju Milenijum tima i „Danube Riverside“ i pozvalo VJT da hitno odluči o zahtevima kako bi mogli da nastave postupanje.

VJT je zatražilo spise predmeta i izjašnjenje glavnog tužioca Trećeg OJT. Napomenuli su da nisu tačni navodi da tužilaštvo ne radi na državni praznik.

Zajecaronline/Izlaz/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.