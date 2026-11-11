Studenti FDU: RTS nije odgovorio na zahtev za informacije od javnog značaja – „Ne tražimo dosijee, već javnu istinu“

Studenti Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u blokadi saopštili su da su 3. novembra uputili Radio-televiziji Srbije (RTS) zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, ali da javni servis do danas nije dostavio tražene informacije niti ih je obavestio o statusu zahteva.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama studenti ističu da su reagovali nakon što je njihov zahtev u javnosti predstavljen kao traženje „dosijea zaposlenih“. „Ne tražimo ničije privatne podatke, već informacije koje se odnose na funkcionisanje javnog servisa“, navode iz FDU u blokadi.

Podsećaju da, prema članu 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac nije dužan da navede razloge za podnošenje zahteva. „U pitanju je administrativna procedura koja ne preti nikome. U pitanju je naše pravo da znamo sve – pravo koje koristimo, a za koje je istekao zakonski rok“, poručuju studenti.

Prema njihovim rečima, RTS nije obavestio o prispeću zahteva niti o eventualnim nepravilnostima, već je, kako tvrde, započeo medijsku kampanju u kojoj se navodi da studenti traže dosijee zaposlenih. Uz saopštenje su objavili i sam zahtev, pozivajući javnost da ga pročita kako bi se izbegle „proizvoljne interpretacije i neosnovani zaključci“.

Ovo oglašavanje dolazi nakon što je u javnost isplivao snimak sa internog sastanka u RTS-u na kojem je v. d. urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković čitao imena pedesetak sadašnjih i bivših zaposlenih (voditelja i urednika). Uskoković je za FoNet izjavio da nije dostavljen nijedan dosije i da je pravna služba RTS-a zatražila da podnosioci zahteva imenuju osobu koja bi preuzela dokumentaciju. Istovremeno je naveo da je reč o legitimnom zahtevu, ali da procedura mora da poštuje propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Deo zaposlenih RTS-a oštro je reagovao, ocenivši da Uskoković time daje legitimitet zahtevima za „dosijeiranje“ novinara umesto da ih zaštiti. Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je od Uskokovića objašnjenje zbog čega je na sastanku čitao spisak imena. Član Upravnog odbora RTS-a Predrag Azdejković podneo je prijavu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Studenti FDU u blokadi (povezani sa Studentskom listom) ranije su javno tražili ostavke rukovodstva RTS-a i uvođenje privremene uprave, ocenjujući da javni servis mora da služi građanima, a ne političkim interesima.

Zajecaronline/J.V.

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