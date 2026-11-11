Predsednik Skupštine grada Bora Dobrica Đurić (SPS) podneo neopozivu ostavku: „Građani su ocenili da nemam legitimitet“

Predsednik Skupštine grada Bora Dobrica Đurić (SPS) podneo neopozivu ostavku: „Građani su ocenili da nemam legitimitet“

Dobrica Đurić, dugogodišnji član Socijalističke partije Srbije i predsednik Gradskog odbora SPS u Boru, podneo je 27. oktobra 2026. neopozivu ostavku na funkciju predsednika Skupštine grada Bora.

Odluku je obrazložio rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, ocenivši da više nema legitimitet da obavlja tu dužnost.

U pisanoj izjavi upućenoj Skupštini grada Bora i odbornicima Đurić je naveo da se tokom prethodnih meseci trudio da funkciju obavlja u najboljem interesu svih građana i da na sednicama, koliko je bilo moguće, očuva demokratski duh i poštovanje različitih stavova.

Nakon ostavke planira da više vremena posveti porodici, posebno svojoj sedamnaestogodišnjoj ćerki. Građanima Bora poželeo je uspeh, dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i napredak.

Đurić je član SPS već tri decenije.

Za predsednika Skupštine grada Bora izabran je u maju 2026. na konstitutivnoj sednici, nakon lokalnih izbora održanih u martu iste godine, sa liste „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica!“.

Zajecaronline/boronline/J.V.

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