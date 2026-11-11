Sud naložio psihijatrijsko veštačenje oca Megan Markl

Američki sud naložio je danas psihijatrijsko veštačenje Tomasa Markla, oca vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, nakon što je uhapšen zbog sumnje da je posedovao snimke i fotografije seksualnog zlostavljanja dece.

Sudija Lindzi Grifin je navela da postoji sumnja da Markl pati od stanja koje ga čini “mentalno nesposobnim” da razume prirodu i posledice postupka koji se vodi protiv njega, preneo je CBS Njuz.

Sud naložio psihijatrijsko veštačenje oca Megan Markl

Markl je prethodno pušten uz ličnu garanciju i naložen mu je kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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