Smenjen zamenik direktora BIA Tomislav Radovanović – drugi čovek Agencije otišao posle potresa zbog prisluškivanja Radara

Tomislav Radovanović, zamenik direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA), smenjen je u utorak uveče, objavio je nedeljnik Radar.

Reč je o poslednjoj u nizu smena i potresa koji su prethodnih dana zahvatili BIA nakon što je Radar objavio da je Agencija prisluškivala njegovu redakciju i druge javne ličnosti.



Pre Radovanovića, sa pozicije načelnika Prve uprave smenjen je Miloš Simić, kome je – što je do sada nezabeležen slučaj u istoriji srpske tajne službe – istovremeno uručen i otkaz ugovora o radu.

Nezvanične informacije Radara ukazuju da je Simić odbio nezakonito naređenje o falsifikovanju dokumentacije vezane za prisluškivanje redakcije.

Smenjena je i šefica kabineta direktora BIA Olivera Munjić. Izvori Radara povezuju ove promene upravo sa otkrićima o prisluškivanju.

Ko je Tomislav Radovanović?

Rođen je 1972. godine. Karijeru je gradio u MUP-u, gde je bio načelnik Službe za specijalne istražne metode (danas Uprava za tehniku), komandant Interventne brigade beogradskog MUP-a i policijski ataše pri ambasadi Srbije u Francuskoj. Važio je za jednog od ozbiljnijih kandidata za direktora policije.

Početkom 2023. prešao je u BIA, gde mu je nadređeni bio Aleksandar Vulin. Nakon Vulinove ostavke 3. novembra 2023, Radovanović je imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije i tu funkciju obavljao od decembra 2023. do juna 2024, kada je Vladimir Orlić postao direktor, a Radovanović njegov zamenik.

Bio je deo najužeg tima Dijane Hrkalović, bivše državne sekretarke u MUP-u.

Mediji su pisali da ga je Hrkalovićeva spasila otkaza nakon što je njegov sin, takođe pripadnik MUP-a, pretukao čoveka. Zbog hrabrosti u rešavanju talačke situacije dobio je medalju „Miloš Obilić“ drugog stepena, a Sindikat srpske policije mu je dodelio zlatnu plaketu „Dobar oficir“.

Afera prisluškivanja Vučića

Široj javnosti postao je poznat 8. oktobra 2021. godine, kada je gostujući na TV Prva tvrdio da je u MUP-u, u vreme ministra Nebojše Stefanovića, formirana paralelna struktura koja je prisluškivala predsednika Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.

Hvalio je Vučića i Vulina, a slučaj „Jovanjica“ (najveća plantaža marihuane u Evropi) nazvao je „planom B“ te strukture, čiji je cilj bio da se Predrag Koluvija dovede u vezu sa bratom predsednika.

„Ubeđen sam i tvrdim da je u MUP-u formirana paralelna struktura sa precizno odabranim ljudima… cilj je bio prikupljanje podataka o predsedniku Vučiću i užim članovima njegove porodice“, rekao je tada Radovanović. Tvrdio je da je preslušao oko 1.800 razgovora i da nijedan nije inkriminisao predsednika.

Novinar Vuk Cvijić je 2023, kada je Radovanović postavljen za v.d. direktora BIA, ocenio da je Agencija pod potpunom kontrolom partije na vlasti i da je Radovanović „uslužan“ toj vlasti, a da mu je karijera neobično brzo napredovala od kada je Dijana Hrkalović postala uticajna u MUP-u.

Zajecaronline/J.V.

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