Princ Hari kritikovao uticaj društvenih mreža na decu

Princ Hari kazao je danas tokom posete Evropskom parlamentu da je neophodno uvesti stroža pravila na društvenim mrežama kako bi se deca zaštitila od sadržaja koji može da dovede do samoubistva ili samopovređivanja.

On je u Briselu, na događaju posvećenom bezbednosti dece na internetu rekao da politika privatnosti platformi uskraćuje roditeljima saznanja o tome kako su im deca stradala, preneo je briselski Politiko.

Princ Hari kritikovao uticaj društvenih mreža na decu

– Teret dokazivanja da su platforme bezbedne treba da bude na kompanijama, a ne na roditeljima – rekao je vojvoda od Saseksa.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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