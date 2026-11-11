Preminuo Doni Danagan, glumac koji je pozajmio glas Bambiju, u 92. godini

Američki glumac Doni Danagan, koji je pozajmio glas glavnom junaku u originalnom Diznijevom animiranom filmu “Bambi” iz 1942. godine, preminuo je u 92. godini, od posledica raka pluća, objavio je Holivud riporter.

Danagan je osim po ulozi Bambija, bio je poznat i po dečjim ulogama u horor filmovima “Sin Frankenštajna” (Son of Frankenstein) i “Kula u Londonu” (Tower of London), snimljenim 1939. godine.

Preminuo Doni Danagan, glumac koji je pozajmio glas Bambiju, u 92. godini

Rođen je 16. avgusta 1934. godine u San Antoniju, a u svet filma ušao je kao dete, nakon što je zapao za oko lovcu na talente tokom takmičenja u plesu.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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