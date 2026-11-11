Zašto je potrebno da načelnik Policijske uprave u Boru podnese ostavku?

Dana 6. novembra 2026. godine u Boru je uhapšeno osam policijskih službenika Uprave kriminalističke policije u okviru istrage smrti Dalibora Dragijevića, brata jednog od optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Tužilaštvo je ranije izdavalo naloge za njihovo privođenje, ali Sektor unutrašnje kontrole MUP-a nije postupao po njima.

Na dan lokalnih izbora u Boru, prema izveštaju ANEM-a, dogodio se incident okarakterisan kao pokušaj ubistva aktiviste Aleksandra Kulića i novinara Lazara Dinića, Zorice Popović i Ivana Bjelića. Počinioci do sada nisu identifikovani niti procesuirani, iako postoje video-snimci i fotografije.

Autor navodi i da je sam tokom izborne kampanje dobijao pretnje, koje je prijavio Policijskoj upravi u Boru, ali do danas nije dobio informaciju da li je po prijavama postupano.

Velić ističe i loše rezultate u bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora i smatra da rukovodstvo PU treba da preuzme odgovornost i podnese ostavke.

Zajecaronline/Danas/Bez Cenzure/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.