Robi Vilijams stao u odbranu Olivije Rodrigo zbog optužbi da je kopirala njegovu pesmu

Britanski pevač Robi Vilijams stao je u odbranu američke pevačice Olivije Rodrigo nakon što su pojedini fanovi na društvenim mrežama ukazali na sličnosti između njene nove praznične pesme “Take Me Home (4 Christmas)” i njegovog hita “Candy” iz 2012. godine, ističući da ne namerava da pokreće pravne postupke.

– Volim Oliviju Rodrigo. Volim je još od pesme ‘Brutal’. Kakva je to pesma! Voleo bih da sam je ja napisao – naveo je Vilijams u objavi na Instagramu.

Robi Vilijams stao u odbranu Olivije Rodrigo zbog optužbi da je kopirala njegovu pesmu

On je dodao da mu se čini da je pevačica možda slučajno naišla na muzičku sličnost sa njegovom pesmom, ali da ga to ne zabrinjava.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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