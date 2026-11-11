Studentska lista najavljuje departizaciju javnog sektora: Vraćanje otpuštenih radnika i provera zapošljavanja prvi na spisku

Studentska lista najavljuje departizaciju javnog sektora:

Među prvim merama Studentske liste za poboljšanje položaja zaposlenih biće departizacija javnog sektora, izjavio je za FoNet Mario Reljanović, stručnjak za radno pravo i budući poslanik.

On navodi da bi to značilo vraćanje radnika otpuštenih u poslednje dve godine zbog podrške studentskim i građanskim protestima. Reljanović najavljuje i proveru zapošljavanja u državnim institucijama i javnim preduzećima, za koje ocenjuje da se deo odvija bez stvarnih potreba, kako bi se otežala primopredaja vlasti.

Studentska lista najavljuje departizaciju javnog sektora:

Paralelno bi se, uz konsultacije sa svim relevantnim partnerima, radilo na izmenama ekonomske politike i pripremi novog zakona o radu.

Zajecaronline/Rina.rs/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.