Džoni Dep: Dugujem mnogo svojim obožavaocima koji su bili uz mene u dobru i zlu

Američki glumac Džoni Dep izjavio je da mnogo duguje svojim obožavaocima koji su ga podržavali “u dobru i u zlu”, tokom premijere njegovog novog filma “Ebenezer” u Londonu.

– Dobrodošlica koju sam dobio ne može se objasniti. Ne postoje reči kojima mogu da opišem kako se osećam. To je nešto duboko. To su ljudi koji su me podržavali u dobru i u zlu. Dugujem im mnogo. Oni su moji šefovi – rekao je Dep na londonskoj premijeri.

Džoni Dep: Dugujem mnogo svojim obožavaocima koji su bili uz mene u dobru i zlu

Dep (63) tumači glavnu ulogu u mračnoj fantastičnoj adaptaciji dela Čarlsa Dikensa “Božićna pesma”, u kojoj igra Ebenezera Skrudža, škrtog i ogorčenog čoveka koji prezire Božić sve dok se ne suoči sa duhovima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.