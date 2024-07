UŽIVO: Đoković razbija Nadala, dozvolio Špancu samo jedan gem u prvom setu!

UŽIVO: Đoković razbija Nadala, 6:1 posle 39 minuta igre!

Imao je Đoković u svom prvom servis gemu 40:0, ali se Španac volšebno vratio u gem. Igralo se “na razliku”, ali dobio je srpski teniser naredna dva poena i poveo sa 1:o.

U drugom gemu odmah je Srbin napravio pritisak, stigao najpre do 15:30, pa onda na 30:40 imao prvu brejk loptu na meču. Odmah je iskoristio, nakon greške Nadala, čiji je forhend nakon kontakta sa vrhom mreže završio u autu.

Treći gem, na svoj servis je lako dobio Đoković, bez izgubljenog poena.

U četvrtom, od početka gema pokazao da želi “dupli brejk”. Videli smo nekoliko sjajnih poena, prve dve brejk šanse nije iskoristio Novak, ali na trećoj je Nadal poklekao – 4:0!

Novi servis gem za Novaka, drugi u nizu koji osvaja “sa nulom”. Nadalu preti katastrofa u prvom setu!

Servirao je Nadal za ostanak u setu i svoj prvi gem na meču. Suočavao se najpre sa 0:15, pa sa 15:30, nakon čega je konačno vezao tri poena i stigao do prvog gema – 5:1.

Sada drugi teniser sveta može do prvog seta svojim servisom. Izgubio je prvi poen u gemu, nakon što je Nadal kao u starim dobrim danima stigao Novakov drop šot i plasirao loptu u sam ugao terena. Ipak, to je bilo sve što je “bik sa Majorke” uradio u ovom gemu, sa četiri vezana poena Novak stiže do 6:1 posle 39 minuta igre!

ZaječarOnline/O.B.