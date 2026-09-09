Partizan se vraća u Ligu šampiona posle 13 godina

Rukometaši Partizana privode kraju pripreme za nastup u Ligi šampiona, koji je na programu u četvrtak. Crno-beli se u elitu vraćaju posle 13 godina.

Parni valjak igra utakmicu prvog kola grupne faze 10. septembra u Beogradu, a protivnik će mu biti Fikse Berlin.

Utiske pred nastup u Ligi šampiona je izneo kapiten rukometaša Partizana Ivan Micić.

“Izuzetno je teško, ali smo se tokom čitavog pripremnog perioda spremali za to. Tako je i roster koncipiran, za borbu na više frontova. Mislim da smo spremni. Za Ligu šampiona ne možeš da budeš nespreman. To je nešto o čemu svaki igrač sanja i što jedva čeka da doživi. Smatram da nam u tom aspektu neće biti toliko teško”, izjavio je kapiten Partizana.

Na nastup u Ligi šampiona je Partizan čekao 13 godina, a pored tima iz Nemačke, u grupi će snage odmeriti još sa Vespremom i Portom.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

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