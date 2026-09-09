Policija oduzela devet polovnih automobila, uhapšen muškarac iz Tutina zbog nedozvoljene trgovine

Pripadnici MUP-a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru uhapsili su E. Ć. ( 1972) iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je od E. Ć. oduzela devet polovnih automobila, koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji. Osumnjičeni nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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