Užas na Banovom brdu: Razbojnici naterali baku (90) da kleči, pa pobegli sa samo 2.000 dinara
Prava drama odigrala se u noći između nedelje i ponedeljka na Banovom brdu. Dvojica razbojnika su upala u stan devedesetogodišnje starice i brutalno je maltretirali.
Sve se odigralo oko ponoći. Baka, koja inače živi potpuno sama, čula je zvono. Ne sluteći šta je čeka, otvorila je vrata, a unutra su istog trenutka upali nepoznati muškaraci i odmah počeli da viču i traže novac, piše „Telegraf.“
Usledio je pravi teror. Napadači su nesrećnu ženu hvatali za glavu i telo, grubo je stezali. A u jednom trenutku su je čak naterali da kleči pored kreveta dok su prekopavali stvari po sobama. Nakon premetačine, razbojnici su uspeli da pronađu svega oko 2.000 dinara. Zgrabili su plen i pobegli u nepoznatom pravcu.
Preplašena i povređena starica, sa vidljivim povredama i podlivima po glavi i zglobovima, nekako je uspela da pozove unuka koji živi van Beograda. Čim je stigao i zatekao baku u jezivom stanju, unuk je odmah obavestio policiju.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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