Užas na Banovom brdu: Razbojnici naterali baku (90) da kleči, pa pobegli sa samo 2.000 dinara

Prava drama odigrala se u noći između nedelje i ponedeljka na Banovom brdu. Dvojica razbojnika su upala u stan devedesetogodišnje starice i brutalno je maltretirali.

Sve se odigralo oko ponoći. Baka, koja inače živi potpuno sama, čula je zvono. Ne sluteći šta je čeka, otvorila je vrata, a unutra su istog trenutka upali nepoznati muškaraci i odmah počeli da viču i traže novac, piše „Telegraf.“

Usledio je pravi teror. Napadači su nesrećnu ženu hvatali za glavu i telo, grubo je stezali. A u jednom trenutku su je čak naterali da kleči pored kreveta dok su prekopavali stvari po sobama. Nakon premetačine, razbojnici su uspeli da pronađu svega oko 2.000 dinara. Zgrabili su plen i pobegli u nepoznatom pravcu.

Preplašena i povređena starica, sa vidljivim povredama i podlivima po glavi i zglobovima, nekako je uspela da pozove unuka koji živi van Beograda. Čim je stigao i zatekao baku u jezivom stanju, unuk je odmah obavestio policiju.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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