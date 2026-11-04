Stiže jesenji raspust za đake: Evo koliko dana neće biti nastave
Učenike uskoro očekuje prva pauza
Za učenike osnovnih i srednjih škola širom Srbije jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra, i traje do petka, 13. novembra. Spajanjem raspusta sa vikendom, đaci će imati ukupno pet slobodnih dana. Ovo će ujedno biti njihov prvi i jedini raspust tokom prvog polugodišta.
Prvi raspust u školskoj 2026/2027. godini počinje 11. novembra, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se u Srbiji obeležava kao državni praznik i neradni dan.
Prošle godine neradni dani povodom Dana primirja bili su ponedeljak i utorak, 10. i 11. novembar, pa su učenici, zajedno sa vikendom 8. i 9. novembra, imali ukupno četiri slobodna dana.
Ove godine jesenji raspust počinje u sredu i traje tri dana, zaključno sa petkom, 13. novembra. Kada se tome doda vikend, učenici će odmarati ukupno pet dana, nakon čega se vraćaju u školske klupe.
Zajecaronline/24 sedam/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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