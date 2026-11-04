Stiže jesenji raspust za đake: Evo koliko dana neće biti nastave

Učenike uskoro očekuje prva pauza

Za učenike osnovnih i srednjih škola širom Srbije jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra, i traje do petka, 13. novembra. Spajanjem raspusta sa vikendom, đaci će imati ukupno pet slobodnih dana. Ovo će ujedno biti njihov prvi i jedini raspust tokom prvog polugodišta.

Prvi raspust u školskoj 2026/2027. godini počinje 11. novembra, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se u Srbiji obeležava kao državni praznik i neradni dan.

Prošle godine neradni dani povodom Dana primirja bili su ponedeljak i utorak, 10. i 11. novembar, pa su učenici, zajedno sa vikendom 8. i 9. novembra, imali ukupno četiri slobodna dana.

Ove godine jesenji raspust počinje u sredu i traje tri dana, zaključno sa petkom, 13. novembra. Kada se tome doda vikend, učenici će odmarati ukupno pet dana, nakon čega se vraćaju u školske klupe.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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