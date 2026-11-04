Policija ušla u CZ: Provera ćelija zbog telefona

Policijski službenici ušli su danas, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u prostorije Okružnog zatvora, gde vrše pretres ćelije načelinika

Uprave kriminalističke policije Marka Krička zbog sumnje da ima mobilni telefon, saznaje Tanjug.

Policijskim službenicima Službe za suzbijanje korupcije, kako saznaje Tanjug, ovaj nalog je dat po prijemu anonimne dojave da Kričak ima mobilni u CZ-u, što je pritvorenicima zabranjeno.

Kričku je u ponedeljak određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju “Senjak” i zlostavljao jednog osumnjičenog.

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