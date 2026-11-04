Policija ušla u CZ: Provera ćelija zbog telefona
Policijski službenici ušli su danas, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u prostorije Okružnog zatvora, gde vrše pretres ćelije načelinika
Uprave kriminalističke policije Marka Krička zbog sumnje da ima mobilni telefon, saznaje Tanjug.
Policijskim službenicima Službe za suzbijanje korupcije, kako saznaje Tanjug, ovaj nalog je dat po prijemu anonimne dojave da Kričak ima mobilni u CZ-u, što je pritvorenicima zabranjeno.
Kričku je u ponedeljak određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju “Senjak” i zlostavljao jednog osumnjičenog.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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