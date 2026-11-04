Tužilaštvo u Aranđelovcu uputilo policiji zahtev za proveru Vučićevih navoda o reketiranju privrednika
Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu uputilo je zahtev policiji za prikupljanje potrebnih obaveštenja i proveru iznetih informacija nakon javnog zahteva studenata iz tog grada.
Zahtev je upućen na osnovu navoda bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića o reketiranju privrednika. Tužilaštvo je saopštilo da je postupilo po zahtevu i zatražilo od policije da prikupi relevantne informacije i proveri iznete tvrdnje.
Do sada nije bilo dodatnih zvaničnih saopštenja o rezultatima provere niti o konkretnim licima ili okolnostima na koje se navodi odnose.
Srbija je zabeležila dalje nazadovanje u oblasti slobode medija i nije ostvarila napredak u vladavini prava. Dok napretka nema ni u usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU. U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala napredak je ograničen, ključne su ocene iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji, koji se zvanično predstavlja danas u Briselu.
Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) odlučio je danas da televiziji Prva, zbog naročito teške povrede zakona, zabrani emitovanje emisije „Vesti“ na jedan dan, a Jutarnjeg programa na pet dana. Mere su izrečene u okviru ispitnih postupaka pokrenutih na prethodnoj sednici Saveta REM-a. Odnose se na kršenje pravila medijskog izveštavanja tokom izborne kampanje.
Zajecaronline/J.V.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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