Tužilaštvo u Aranđelovcu uputilo policiji zahtev za proveru Vučićevih navoda o reketiranju privrednika

Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu uputilo je zahtev policiji za prikupljanje potrebnih obaveštenja i proveru iznetih informacija nakon javnog zahteva studenata iz tog grada.

Zahtev je upućen na osnovu navoda bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića o reketiranju privrednika. Tužilaštvo je saopštilo da je postupilo po zahtevu i zatražilo od policije da prikupi relevantne informacije i proveri iznete tvrdnje.

Do sada nije bilo dodatnih zvaničnih saopštenja o rezultatima provere niti o konkretnim licima ili okolnostima na koje se navodi odnose.

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Zajecaronline/J.V.

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