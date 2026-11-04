Privremena obustava saobraćaja na putu Slatinska reka – Štubik do 30. novembra
Kako je najavljeno iz kompanije “Štrabag” d.o.o. Beograd 3 – Ogranak PZP Zaječar, na državnom putu IIB 397, na deonici Slatinska reka – Štubik doći će do privremene obustave saobraćaja.
Obustava će važiti od 4. do 30. novembra 2026. godine.
Kako se navodi, do privremene saobraćaja doći će zbog hitnih radova na sanaciji trupa puta. Radovi će se izvoditi na delu puta od kilometra 4+200 do 4+300, a saobraćaj će tokom trajanja intervencije biti preusmeren na alternativne putne pravce.
Privremena obustava saobraćaja na putu Slatinska reka – Štubik do 30. novembra
Za meštane sela Urovica i Vratna predviđeni su alternativni pravci preko državnog puta IIB 397 iz pravca Štubika, kao i loklanim putem Jabukovac – Dupljane, sa vezom na državni put IB 35, na pravcu Negotin- Brza Palanka.
Vozačima se savetuje da planiraju putovanje u skladu sa izmenjenimrežimom saobraćaja, koriste predviđene alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
Zajecaronline/Opština Negotin/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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