Privremena obustava saobraćaja na putu Slatinska reka – Štubik do 30. novembra

Kako je najavljeno iz kompanije “Štrabag” d.o.o. Beograd 3 – Ogranak PZP Zaječar, na državnom putu IIB 397, na deonici Slatinska reka – Štubik doći će do privremene obustave saobraćaja.

Obustava će važiti od 4. do 30. novembra 2026. godine.

Kako se navodi, do privremene saobraćaja doći će zbog hitnih radova na sanaciji trupa puta. Radovi će se izvoditi na delu puta od kilometra 4+200 do 4+300, a saobraćaj će tokom trajanja intervencije biti preusmeren na alternativne putne pravce.

Privremena obustava saobraćaja na putu Slatinska reka – Štubik do 30. novembra

Za meštane sela Urovica i Vratna predviđeni su alternativni pravci preko državnog puta IIB 397 iz pravca Štubika, kao i loklanim putem Jabukovac – Dupljane, sa vezom na državni put IB 35, na pravcu Negotin- Brza Palanka.

Vozačima se savetuje da planiraju putovanje u skladu sa izmenjenimrežimom saobraćaja, koriste predviđene alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zajecaronline/Opština Negotin/N. S.

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