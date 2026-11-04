Riki Martin odao počast srpskim studentima: Ovo je istorijski trenutak

Portorikanski pevač Riki Martin oglasio se na Instagramu i podelio snimke slavlja u Beogradu nakon pobede Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Svetska zvezda pridružila se nizu poznatih ličnosti koje su javno podržale studentski pokret.

Martin je na Instagram storiju podelio video sa prizorima proslave u prestonici.

Riki Martin odao počast srpskim studentima: Ovo je istorijski trenutak

U poruci se navodi:

– Studentski pokret u Srbiji uspeo je da porazi dugogodišnjeg autoritarnog lidera Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima u zemlji. Ono što je počelo na univerzitetskim kampusima pre skoro dve godine preraslo je u pokret na nacionalnom nivou koji je upravo okončao deceniju autoritarne vlasti. Ovo je istorijski trenutak – navodi se u objavi.

Sličnu poruku podrške preneli su i drugi portali: Martin je istakao da su studenti pobedili i da je protestni pokret predvođen studentima naneo istorijski poraz Vučiću.

Zaječaronline/Komitet/M.M.