Riki Martin odao počast srpskim studentima: Ovo je istorijski trenutak
Portorikanski pevač Riki Martin oglasio se na Instagramu i podelio snimke slavlja u Beogradu nakon pobede Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.
Svetska zvezda pridružila se nizu poznatih ličnosti koje su javno podržale studentski pokret.
Martin je na Instagram storiju podelio video sa prizorima proslave u prestonici.
Riki Martin odao počast srpskim studentima: Ovo je istorijski trenutak
U poruci se navodi:
– Studentski pokret u Srbiji uspeo je da porazi dugogodišnjeg autoritarnog lidera Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima u zemlji. Ono što je počelo na univerzitetskim kampusima pre skoro dve godine preraslo je u pokret na nacionalnom nivou koji je upravo okončao deceniju autoritarne vlasti. Ovo je istorijski trenutak – navodi se u objavi.
Sličnu poruku podrške preneli su i drugi portali: Martin je istakao da su studenti pobedili i da je protestni pokret predvođen studentima naneo istorijski poraz Vučiću.
Zaječaronline/Komitet/M.M.
Dodaj komentar