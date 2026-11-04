Tužilaštvo za organizovani kriminal proverava Vučića: 49 pomilovanja pod lupom

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Ministarstva pravde Srbije da hitno dostavi kompletnu dokumentaciju o pomilovanju 49 osoba, koje je najavio tadašnji predsednik Aleksandar Vučić.



TOK posebno proverava da li među pomilovanima ima okrivljenih u aktivnim postupcima za organizovani kriminal, kao i kako su odluke pripremane i na osnovu kojih mišljenja su donesene. Zahtev je upućen Sektoru za normativne poslove i postupke pomilovanja Ministarstva pravde.

Šta tužilaštvo konkretno traži

Od Ministarstva se zahteva da bez odlaganja i sa naročitom hitnošću dostavi podatke o tome da li su postupci pomilovanja (oslobođenja od krivične sankcije ili abolicije) pokrenuti bez molbe, odnosno po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o pomilovanju.

Ukoliko jesu, tužilaštvo traži precizne podatke na koja konkretna lica i koje krivične postupke se odnose, kao i da li je reč o okrivljenima u postupcima pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal i Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Posebno je zatražena kompletna prepiska Ministarstva pravde sa kabinetom tadašnjeg predsednika Vučića u vezi sa pripremom odluka o pomilovanju, akti ministra o pokretanju postupaka po službenoj dužnosti, kao i obrazložena mišljenja nadležnih sudova i tužilaštava o opravdanosti pomilovanja.

Ukoliko Ministarstvo ne poseduje traženu dokumentaciju, TOK zahteva obrazloženje razloga, kao i način na koji su postupci uopšte inicirani i sprovedeni.

Podsetnik na Vučićevu odluku

Vučić je 27. septembra 2026, uoči podnošenja ostavke, javno saopštio da je pomilovao i abolirao 49 osoba. Tada je naveo da se 23 od njih odnose na događaje tokom protesta (12 iz takozvane novosadske grupe i 11 sa „druge strane“), ali nije otkrio sva imena.

izvor:Kossev

Zajecaronline/J.V.

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