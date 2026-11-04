Komandant SAJ-a Igor Žmirić priveden u SUK zbog sumnje na zlostavljanje studenata

Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić priveden je danas u prostorije Sektora unutrašnje kontrole (SUK) MUP-a Srbije, saznaje Danas. U istoj akciji priveden je i njegov pomoćnik Goran Filipović.

Prema saznanjima Danasa, iz više izvora iz MUP-a, Žmirić i Filipović privedeni su zbog sumnje da su letos, dok su bili pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), zlostavljali studentkinju Nikolinu Sinđelić i njene kolege u garaži zgrade Vlade. U toku je njihovo saslušanje, a očekuje se da se Više javno tužilaštvo u Beogradu izjasni da li će biti zadržani do 48 sati.

Za N1 je nezvanično potvrđeno da se akcija sprovodi po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Portal Nova.rs prenosi da je u velikoj akciji inspektora SUK-a uhapšeno najmanje pet bivših i sadašnjih pripadnika JZO, među kojima je i Milan Vuković zvani Baka, dok se za nekoliko osoba još traga. U pitanju su pripadnici koji su u julu i avgustu 2025. godine učestvovali u intervenciji u Bulevaru kralja Aleksandra, u okolini Pravnog fakulteta. Tada je više studenata povređeno i privedeno, a policija je u jednom trenutku narušila autonomiju univerziteta upadom u Pravni fakultet. Nova navodi i slučaj u garaži Vlade, gde su maltretirani studenti, među kojima i Nikolina Sinđelić.

MUP je redakciji Danasa saopštio da takve informacije može da poseduje samo postupajuće tužilaštvo.

Žmirić je ranije bio zamenik komandanta JZO (u vreme kada je na čelu jedinice bio Marko Kričak), a na mesto komandanta SAJ-a postavljen je nakon odlaska Spasoja Vulevića.

izvor:N1

zajecaronline/J.V.

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