ZVUČNI TOPOVI U VREME VULINA: MUP platio 81 milion dinara novosadskoj firmi – ugovor i dalje tajna

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2021. godine, dok ga je vodio Aleksandar Vulin, nabavilo LRAD uređaje (Long Range Acoustic Device), poznate i kao zvučni topovi.

Posao je išao preko novosadske firme Romax-trade, sa pratećom opremom, i vredeo je oko 81 milion dinara.

Nabavku i posedovanje uređaja potvrdio je ministar Ivica Dačić u martu 2025.

Prema dokumentaciji koju je objavila narodna poslanica Marinika Tepić, MUP je tražio ukupno 16 uređaja – sedam tipa LRAD 450XL i devet tipa LRAD 100X.

Sedam jačih uređaja koštalo je oko 52 miliona dinara (oko 7,4 miliona po komadu), a devet manjih oko 26,6 miliona. Uz reflektore i priključke, ukupna cifra je dostigla 81 milion dinara. Nabavka je sprovedena neposrednom pogodbom, bez tendera.

Radio Slobodna Evropa opisuje Romax-trade kao jedinog ponuđača u toj neposrednoj pogodbi.

U papirima se pojavljuje i Jugoimport SDPR, čija uloga nije potpuno razjašnjena. RSE je vlasnika Romaxa, Gorana Rodića, identifikovao na zvaničnoj fotografiji sastanka Vulina sa delegacijom Ugande 18. jula 2019. Svojstvo u kojem je Rodić prisustvovao nije utvrđeno, a snimak ne dokazuje dogovor o LRAD-u.

Dačić je u martu 2025. demonstrirao uređaje i izjavio da MUP poseduje LRAD-450XL i LRAD-100X, ali da služe isključivo za zvučno obaveštavanje i upozorenja na javnim skupovima, a ne kao „zvučni top“.

Tvrdio je da su uređaji kupljeni legalno, da se vode kao audio-oprema, da je mod za neprijatne tonove blokiran i da nisu korišćeni 15. marta 2025. na protestima. Opozicija i deo javnosti i dalje sumnjaju na upotrebu, posebno jer je na fotografijama sa protesta viđen uređaj koji stručnjaci identifikuju kao LRAD 450XL.

Novi ekonomski podaci ukazuju da je MUP platio uređaje znatno skuplje nego što su ih neke američke institucije kupile direktno od proizvođača Genasys iste godine – u nekim poređenjima čak tri do četiri puta više.

Firma Romax-trade ima dozvolu za trgovinu oružjem i sertifikate za pristup poverljivim i strogo poverljivim podacima. Njeni ukupni prihodi su u poslednjim godinama rasli, a vlasnik Rodić se od 2024. navodi i kao počasni konzul Ugande.

Zahtev za objavljivanje ugovora i odluke o nabavci ostaje otvoren.

Formalni zahtev institucijama nije poslat u svim slučajevima, a lični potpis, provizija i krivična odgovornost nisu utvrđeni. Nabavka sama po sebi nije dokaz upotrebe 15. marta 2025. – MUP je upotrebu negirao.

Zajecaronline/J.V.

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