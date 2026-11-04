Jovo Maksić: „Ovoj deci ja verujem“ Glumac o podršci mladima i početku katarze (VIDEO)

Glumac Jovo Maksić izjavio je da je bio skeptik, ali da su ga mladi ljudi tokom prethodne dve godine ubedili i da im veruje. U izjavi za Insajder televiziju rekao je da je stao na stranu svoje dece i tih mladih ljudi.

„Uspeli su da me razumere i rekao sam: ‘Ovoj deci ja verujem’“, naveo je Maksić. Dodao je da je svaki normalan čovek koji razmišlja svojom glavom znao na kojoj strani treba da bude, te da mu je bilo bitno da bude na strani svoje dece i mladih.

Maksić je kritikovao, kako je rekao, „metuzaleme“ koji godinama lažu i vode u „lažne pobede“. Istakao je da mu je drago što se vraća reč „rodoljublje“ umesto izlizane reči patriotizam. Mlade je nazvao herojima koji su otvorili oči i dali elan, dok su stariji već bili „posustali“.

„To je početak jedne katarze, ali nas čeka mnogo težak posao“, rekao je. Uporedio je trenutnu situaciju sa „vakumom“ u kojem se neke stvari već odmotavaju, uz upozorenje da kada se otvori „Pandorina kutija“, svi moraju biti spremni.

Izvor: Insajder televizija

Zajecaronline/J.V.

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