IDEA marketi: ŠTA POSLE STEČAJA ALTA BANKE? „Među prioritetima su sigurnost radnih mesta, zaštita interesa zaposlenih i njihovih porodica“

Kompanija IDEA marketi saopštila je da je dobila podršku ključnih dobavljača za očuvanje kontinuiteta snabdevanja i redovne dostupnosti proizvoda u prodavnicama, nakon stečaja Alta banke.

Na sastanku sa menadžmentom učestvovali su predstavnici dobavljača čije učešće čini više od 50 odsto ukupnog prometa kompanije. Sastanak je održan radi razmatranja aktuelnih okolnosti na tržištu i definisanja zajedničkih aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnosti poslovanja.

„Tokom sastanka potvrđena je puna podrška ključnih dobavljača kompaniji IDEA marketi, kao i njihova spremnost da doprinesu očuvanju kontinuiteta snabdevanja maloprodajne mreže i redovnoj dostupnosti proizvoda našim potrošačima“, saopštila je kompanija.

IDEA marketi zapošljava više od 6.500 ljudi. Iz kompanije ističu da, uz podršku dobavljača, menadžment preduzima aktivnosti za očuvanje finansijske stabilnosti, kontinuiteta poslovanja i redovnog snabdevanja svih maloprodajnih objekata. Među prioritetima su sigurnost radnih mesta, zaštita interesa zaposlenih i njihovih porodica, kao i očuvanje poverenja potrošača i poslovnih partnera.

Potrošačima su poručili da redovno snabdevanje i dostupnost proizvoda u prodavnicama ostaju među najvažnijim prioritetima. Kompanija se zahvalila dobavljačima na podršci i pozvala učesnike na tržištu da postupaju odgovorno i konstruktivno radi očuvanja stabilnosti tržišta i nesmetanog snabdevanja građana.

„Naš prioritet ostaje nepromenjen – da budemo pouzdan partner našim potrošačima, zaposlenima i dobavljačima, da očuvamo kontinuitet poslovanja i nastavimo da odgovorno doprinosimo stabilnosti tržišta i privrede Srbije“, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/blic/J.V.

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