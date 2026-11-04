Filmski vikend u Zaječaru: Na repertoaru dva filmska hita

U Gradskom bioskopu, u Zaječaru, ovog vikenda, od 6. do 8. novembra, posetioce očekuju dva filmska hita.

Od 18 časova moći će da pogledaju film ,,Mačak u šeširu”. Dok će od 20 časova biti prikazan film ,,Divlji konj broj devet”.

Karte po ceni 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcije filmova na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu od 15 časova.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.

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