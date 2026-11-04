Rekordna poseta stranih turista Španiji u septembru: Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.429 evra
Španiju je u septembru posetilo 10,14 miliona stranih turista. To je istorijski rekord za mesec septembar i za 4,3 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, pokazuju objavljeni preliminarni podaci španskog Zavoda za statistiku (INE).
Najviše turista stiglo je iz Velike Britanije, 2,24 miliona, što predstavlja rast od 7,2 odsto međugodišnje. Iz Nemačke je stiglo oko 1,25 miliona turista, odnosno 4,7 odsto manje. Dok je iz Francuske došlo 1,05 miliona, što je pad od 1,5 odsto.
Među ostalim značajnijim tržištima, broj turista iz Sjedinjenih Američkih Država povećan je za 16,7 odsto, na oko 535.000. Dolazak turista iz Italije porastao za 6,8 odsto, na približno 528.000.
Najposećenija destinacija u septembru bila su Balearska ostrva, sa 2,18 miliona turista. Zatim Katalonija sa 2,1 miliona turista i Andaluzija sa 1,54 miliona turista.
Rekordna poseta stranih turista Španiji u septembru: Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.429 evra
Strani turisti potrošili su u Španiji u septembru 14,49 milijardi evra, što je 8,1 odsto više nego u istom mesecu prošle godine.
Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.429 evra, što je rast od 3,6 odsto na godišnjem nivou. Dok je prosečna dnevna potrošnja povećana za četiri odsto, na 212 evra.
U prvih devet meseci 2026. godine Španiju je posetio skoro 80,5 miliona turista iz inostranstva, što predstavlja rast od 5,2 odsto u odnosu na isti period lane, navodi INE na svojoj veb stranici.
Najveći broj turista takođe je došao iz Velike Britanije, oko 16,2 miliona, što je rast od 5,6 odsto. Slede Francuska sa 10,3 miliona turista, uz povećanje od 1,1 odsto, kao i Nemačka sa 9,5 miliona, što je smanjenje od 0,4 odsto.
Ukupna potrošnja stranih posetilaca Španije u prvih devet meseci ove godine dostigla je 114,38 milijardi evra, za osam odsto više u odnosu na isti period 2025. godine.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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