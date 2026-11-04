Rekordna poseta stranih turista Španiji u septembru: Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.429 evra

Španiju je u septembru posetilo 10,14 miliona stranih turista. To je istorijski rekord za mesec septembar i za 4,3 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, pokazuju objavljeni preliminarni podaci španskog Zavoda za statistiku (INE).

Najviše turista stiglo je iz Velike Britanije, 2,24 miliona, što predstavlja rast od 7,2 odsto međugodišnje. Iz Nemačke je stiglo oko 1,25 miliona turista, odnosno 4,7 odsto manje. Dok je iz Francuske došlo 1,05 miliona, što je pad od 1,5 odsto.

Među ostalim značajnijim tržištima, broj turista iz Sjedinjenih Američkih Država povećan je za 16,7 odsto, na oko 535.000. Dolazak turista iz Italije porastao za 6,8 odsto, na približno 528.000.

Najposećenija destinacija u septembru bila su Balearska ostrva, sa 2,18 miliona turista. Zatim Katalonija sa 2,1 miliona turista i Andaluzija sa 1,54 miliona turista.

Rekordna poseta stranih turista Španiji u septembru: Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.429 evra

Strani turisti potrošili su u Španiji u septembru 14,49 milijardi evra, što je 8,1 odsto više nego u istom mesecu prošle godine.

Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.429 evra, što je rast od 3,6 odsto na godišnjem nivou. Dok je prosečna dnevna potrošnja povećana za četiri odsto, na 212 evra.

U prvih devet meseci 2026. godine Španiju je posetio skoro 80,5 miliona turista iz inostranstva, što predstavlja rast od 5,2 odsto u odnosu na isti period lane, navodi INE na svojoj veb stranici.

Najveći broj turista takođe je došao iz Velike Britanije, oko 16,2 miliona, što je rast od 5,6 odsto. Slede Francuska sa 10,3 miliona turista, uz povećanje od 1,1 odsto, kao i Nemačka sa 9,5 miliona, što je smanjenje od 0,4 odsto.

Ukupna potrošnja stranih posetilaca Španije u prvih devet meseci ove godine dostigla je 114,38 milijardi evra, za osam odsto više u odnosu na isti period 2025. godine.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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