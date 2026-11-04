„BESMRTNI DEČAK” STIŽE U NIŠ: Danilo Milenković donosi priču o životu i stvaralaštvu Mike Antića

Monodrama „Besmrtni dečak”, posvećena Miki Antiću, biće izvedena 17. novembra u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Niš. Danilo Milenković potpisuje tekst i tumači lik pesnika, dok režiju potpisuje Jelena Trepetova Kostić.
Monodrama prati različite periode Antićevog života, oslanjajući se na njegovu biografiju i stvaralaštvo. Milenković je za „Besmrtnog dečaka” dobio nagradu okruglog stola na niškom Urban Festu 2022. godine.
Milenković je ostvario niz pozorišnih uloga, između ostalih u predstavama „Derviš i smrt”, „Opasne veze”, „Koštana”, „Kokoške”, „Pogovor”, „Kljukana dinastija” i „Nebo je malo za sve”. U produkcijama Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta Niš.
Pored pozorišnog rada, igrao je u filmovima „Stranac”, „Saučesnici” i „Prometeji kulture”, kao i u televizijskim serijama „Beležnica profesora Miškovića”, „Mala supruga”, „Koža”, „Zakopane tajne”, „Vreme smrti”, „The Ark” i „Aviondžije”.
Za predstavu „Serbus Europeikus” osvojio je više priznanja na festivalima u Srbiji i Republici Srpskoj 2021. godine. Dok je 2024. godine na festivalu „Sami” u Beogradu nagrađen za najbolju mušku ulogu.
Zajecaronline/J.V.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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