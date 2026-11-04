„BESMRTNI DEČAK” STIŽE U NIŠ: Danilo Milenković donosi priču o životu i stvaralaštvu Mike Antića

Monodrama „Besmrtni dečak”, posvećena Miki Antiću, biće izvedena 17. novembra u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Niš. Danilo Milenković potpisuje tekst i tumači lik pesnika, dok režiju potpisuje Jelena Trepetova Kostić.

Monodrama prati različite periode Antićevog života, oslanjajući se na njegovu biografiju i stvaralaštvo. Milenković je za „Besmrtnog dečaka” dobio nagradu okruglog stola na niškom Urban Festu 2022. godine.

Milenković je ostvario niz pozorišnih uloga, između ostalih u predstavama „Derviš i smrt”, „Opasne veze”, „Koštana”, „Kokoške”, „Pogovor”, „Kljukana dinastija” i „Nebo je malo za sve”. U produkcijama Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta Niš.

Pored pozorišnog rada, igrao je u filmovima „Stranac”, „Saučesnici” i „Prometeji kulture”, kao i u televizijskim serijama „Beležnica profesora Miškovića”, „Mala supruga”, „Koža”, „Zakopane tajne”, „Vreme smrti”, „The Ark” i „Aviondžije”.

Za predstavu „Serbus Europeikus” osvojio je više priznanja na festivalima u Srbiji i Republici Srpskoj 2021. godine. Dok je 2024. godine na festivalu „Sami” u Beogradu nagrađen za najbolju mušku ulogu.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!