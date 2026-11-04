Novembar je mesec sa najviše slava: Evo koje su posne, a koje mrsne!
Širom Srbije, novembar protiče u znaku krsnih slava, porodičnih okupljanja i poštovanja običaja koji se prenose sa generacije na generaciju. Zbog toga je važno znati ne samo kada koja slava pada, već i kakva se trpeza priprema.
Koje slave se obeležavaju u novembru?
Novembar počinje praznikom Svetog Prohora Pčinjskog, 1. novembra, dok se već 8. novembra obeležava Mitrovdan, jedna od poznatijih krsnih slava u Srbiji.
Posebno mesto u ovom mesecu zauzimaju Đurđic, koji se slavi 16. novembra, i Aranđelovdan, 21. novembra. Aranđelovdan je jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava među Srbima, a posvećen je Svetom arhangelu Mihailu.
Pored ovih velikih slava, tokom novembra obeležavaju se i praznici drugih svetitelja koje pojedine porodice proslavljaju kao svoje zaštitnike.
Posebnu pažnju vernika privlači i 7. novembar, kada se obeležavaju Mitrovske zadušnice. Iako nije reč o krsnoj slavi, ovaj dan ima veliki značaj u pravoslavnoj tradiciji, jer je posvećen molitvenom sećanju na preminule.
Koje slave su posne, a koje mrsne?
Priprema slavske trpeze zavisi od toga da li praznik pada u vreme posta ili u sredu i petak, koji su u pravoslavnoj tradiciji uobičajeni posni dani.
Tokom novembra 2026. godine većina slava pada u dane kada je dozvoljena mrsna hrana. Ipak, postoje izuzeci.
Posne slave u novembru su:
11. novembar – Avramijevdan
25. novembar – Sveti Jovan Milostivi
27. novembar – Filipovdan
29. novembar – Matejevdan
Prve tri slave padaju u sredu ili petak, dok se Matejevdan obeležava nakon početka Božićnog posta. Ostale navedene novembarske slave 2026. godine padaju u mrsne dane.
Osnovni običaji za krsnu slavu
U središtu proslave nalaze se slavski kolač, žito, vino i sveća, kao i molitva posvećena svetitelju koga porodica proslavlja. Krsna slava predstavlja priliku za okupljanje porodice, rodbine i prijatelja, ali se njen značaj, prema crkvenom učenju, pre svega ogleda u veri i molitvi.
Zajecaronline/24 sedam/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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