Novembar je mesec sa najviše slava: Evo koje su posne, a koje mrsne!

Širom Srbije, novembar protiče u znaku krsnih slava, porodičnih okupljanja i poštovanja običaja koji se prenose sa generacije na generaciju. Zbog toga je važno znati ne samo kada koja slava pada, već i kakva se trpeza priprema.

Koje slave se obeležavaju u novembru?

Novembar počinje praznikom Svetog Prohora Pčinjskog, 1. novembra, dok se već 8. novembra obeležava Mitrovdan, jedna od poznatijih krsnih slava u Srbiji.

Posebno mesto u ovom mesecu zauzimaju Đurđic, koji se slavi 16. novembra, i Aranđelovdan, 21. novembra. Aranđelovdan je jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava među Srbima, a posvećen je Svetom arhangelu Mihailu.

Pored ovih velikih slava, tokom novembra obeležavaju se i praznici drugih svetitelja koje pojedine porodice proslavljaju kao svoje zaštitnike.

Posebnu pažnju vernika privlači i 7. novembar, kada se obeležavaju Mitrovske zadušnice. Iako nije reč o krsnoj slavi, ovaj dan ima veliki značaj u pravoslavnoj tradiciji, jer je posvećen molitvenom sećanju na preminule.

Koje slave su posne, a koje mrsne?

Priprema slavske trpeze zavisi od toga da li praznik pada u vreme posta ili u sredu i petak, koji su u pravoslavnoj tradiciji uobičajeni posni dani.

Tokom novembra 2026. godine većina slava pada u dane kada je dozvoljena mrsna hrana. Ipak, postoje izuzeci.

Posne slave u novembru su:

11. novembar – Avramijevdan

25. novembar – Sveti Jovan Milostivi

27. novembar – Filipovdan

29. novembar – Matejevdan

Prve tri slave padaju u sredu ili petak, dok se Matejevdan obeležava nakon početka Božićnog posta. Ostale navedene novembarske slave 2026. godine padaju u mrsne dane.

Osnovni običaji za krsnu slavu

U središtu proslave nalaze se slavski kolač, žito, vino i sveća, kao i molitva posvećena svetitelju koga porodica proslavlja. Krsna slava predstavlja priliku za okupljanje porodice, rodbine i prijatelja, ali se njen značaj, prema crkvenom učenju, pre svega ogleda u veri i molitvi.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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